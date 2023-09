Apfelernte in und um Chemnitz: Diese Tipps gibt ein Landwirt

Der Obstbauverein Limbach-Oberfrohna erntet in diesem Jahr wieder über eine Tonne Äpfel selbst. Vorstandsmitglied Tommy Schottenhamel gibt Tipps, was man bei der Ernte im eigenen Garten beachten muss.

Es wird Herbst und das Obst an den Bäumen kann nun Stück für Stück geerntet werden. So tun es die Mitglieder des Obstbauvereins Limbach-Oberfrohna und ihre Helfer auf den Obstwiesen vor dem Hofladen der Familie Schottenhamel. In zwei Schichten holen sie hier über eine Tonne Äpfel von den großen und kleinen Bäumen. Landwirt Tommy...