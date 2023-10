Apotheker protestieren in Limbach-Oberfrohna

Sachsenweit sind am Montag Hausärzte und Apotheker zum Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik aufgerufen. Geöffnet hat im Notbezirk Chemnitz-Umland nur eine Apotheke.

Am Brückentag, am Montag, bleiben in der Region fast alle Apotheken und viele Hausarztpraxen geschlossen. So auch die Apotheken in Frohburg, Taura, Burgstädt, Hartmannsdorf, Geithain, Limbach-Oberfrohna, Lunzenau, Penig und Rochlitz des Notbezirks Chemnitz-Umland. Apotheker und Mitarbeiter versammeln sich ab 10 Uhr zum Streik vor der einzigen...