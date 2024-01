Arbeiten in Chemnitz: Geht das auch ohne Deutschkenntnisse?

Deutsch ist nicht gerade die beliebteste und leichteste Sprache auf der Welt. Das macht es Firmen bei der Fachkräfte-Anwerbung schwer. Wie sieht es bei Chemnitzer Firmen aus? Geht der Einstieg ohne?

In den österreichischen Alpen ist in einigen Orten verkehrte Welt. Im Skiverleih in St. Anton sollte der Kunde Englisch sprechen, die sportlichen Typen aus Übersee hinter der Theke verstehen kaum Deutsch. In einigen Skihütten im Zillertal ist das ähnlich, wer eine Bestellung abgeben will, sollte ebenfalls der englischen Sprache mächtig sein.