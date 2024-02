Arbeiten oder Entspannen am Steuer? TU Chemnitz sucht Teilnehmer für Studie zum automatisierten Fahren

Wer wissen will, wie es sich anfühlt, wenn der Pkw von allein fährt, kann das an der TU erleben. Das ist nicht das einzige, was auf die Teilnehmer wartet.

Das Auto navigiert sicher durch den Verkehr, während der „Fahrer“ Zeit zum Arbeiten oder Entspannen hat. Auf die Straße muss er sich nicht mehr konzentrieren. Was nach ferner Zukunft klingt, kann jetzt an der TU Chemnitz ausprobiert werden. In einer Fahrsimulator-Studie möchte ein Forschungsteam, bestehend aus Mitarbeitern der Professuren... Das Auto navigiert sicher durch den Verkehr, während der „Fahrer“ Zeit zum Arbeiten oder Entspannen hat. Auf die Straße muss er sich nicht mehr konzentrieren. Was nach ferner Zukunft klingt, kann jetzt an der TU Chemnitz ausprobiert werden. In einer Fahrsimulator-Studie möchte ein Forschungsteam, bestehend aus Mitarbeitern der Professuren...