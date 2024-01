Auf der A 72 am Kreuz Chemnitz geblitzt: Polizei zieht eine Raserbilanz

Die Polizei kontrollierte am Dienstag während drei Stunden bei 625 Fahrzeugen die Geschwindigkeit. 23 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs.

Die Chemnitzer Verkehrspolizei hat am Dienstagnachmittag am Kreuz Chemnitz auf der A 72 Richtung Leipzig eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Während drei Stunden zwischen 16 und 19 Uhr wurden laut Mitteilung insgesamt 625 Fahrzeuge kontrolliert. 23 Fahrzeugführer hielten sich dabei nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 100...