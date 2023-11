Auf Polizisten geschossen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Chemnitzer Armbrustschützen

Dem 31-Jährigen wird vierfacher versuchter Totschlag vorgeworfen. Im Mai wollten Polizisten den Mann wegen mehrerer Haftbefehle in seiner Wohnung festnehmen. Dann eskalierte die Situation. Auch die Polizei schoss.

Chemnitz. Es war der 17. Mai, als eine Straße in einem Wohngebiet abgeriegelt war, Polizeibeamte unterwegs waren und Schüsse fielen. Passiert war das im Stadtteil Schloßchemnitz. Die Polizei wollte an diesem Tag eigentlich nur mehrere Haftbefehle gegen einen Mann vollstrecken und diesen in seiner Wohnung festnehmen. Doch er weigerte sich offenbar, die Tür zu öffnen. Dann quoll Rauchgeruch aus der Wohnung an der Kanalstraße. Die Beamten verschafften sich Zutritt. Daraufhin beschoss der Mann die Beamten mit einer Armbrust. Die Beamten setzten ihn mit ihrer Dienstwaffe außer Gefecht.

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat nun gegen den 31-Jährigen Anklage wegen versuchten Totschlags in vier Fällen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs erhoben. Die Ermittlungen zu dem Fall sind laut Staatsanwaltschaft abgeschlossen. Konkret werde dem Mann zur Last gelegt, vier Polizeibeamte mit einer Armbrust beschossen zu haben. "Da der Angeschuldigte den Polizisten nicht geöffnet und mehrfach durch die verschlossene Tür gerufen hatte, man werde ihn nicht lebend aus der Wohnung holen können, hatten die Beamten zur Eigensicherung Verstärkung angefordert", so Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart. Nachdem Rauchgeruch wahrnehmbar war, wurde die Tür gewaltsam geöffnet.

Mehrjährige Haft möglich

Dann der Schuss aus der Armbrust, der vom gegenüberliegenden Flurende abgegeben wurde. Ein 20 Zentimeter langer Metallpfeil traf das Schutzschild eines der Polizisten in Brusthöhe, heißt es weiter. Der Pfeil blieb im Schild stecken. "Der Angeklagte hatte dabei zumindest billigend in Kauf genommen, einen der Polizeibeamten tödlich zu verletzen." Während des Polizeieinsatzes waren die Anwohner aufgefordert worden, in ihren Wohnungen zu bleiben, die Fenster zu schließen und die Balkone zu verlassen.

Der 31-Jährige befindet derzeit schon in Haft. Seit dem Tag der Vollstreckung mehrerer Haftstrafen sitzt er hinter Gittern. "Zudem wurde im vorliegenden Verfahren die Untersuchungshaft angeordnet", sagt die Staatsanwältin. Wann genau der Prozess gegen den Armbrustschützen startet, ist noch nicht klar. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Angeschuldigten mehrere Jahre Haft. (aed/micm)