Schüsse auf Polizisten in Chemnitz: Die Opfersicht des Armbrustschützen

Er sah sich als Opfer des Systems, erklärt der 32-jährige Angeklagte, der im vergangenen Mai auf Polizisten geschossen hatte. Am ersten Prozesstag ging es um Computerspiele und Parallelwelten.

Es hatte den Anschein, als wollte Rose Schmitz ihre Verteidigungsstrategie gleich von Anfang an auf den Tisch legen. „Suicide by Cop“, also Suizid durch Polizisten bezeichnet eine Methode, bei der Menschen das eigene Leben durch tödliche Schüsse von Polizisten beenden wollen. Eine Studie aus Niedersachsen zeige, dass ihr Mandant genau in...