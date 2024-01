Zweiter Prozesstag im Armbrustfall in Chemnitz: „Pfeile werden zum Töten eingesetzt“

Ein Polizist schildert vor dem Landgericht, wie er den Armbrustschützen bei seinem Einsatz am 17. Mai erlebt hat. Auch der Vermieter kam zu Wort.

Am Ende wird es um die Bewertung der Tat gehen, warum und in welcher geistigen Verfassung der 32-jährige Angeklagte am 17. Mai in seinem Wohnhaus an der Kanalstraße zwei Pfeile auf Polizisten abgefeuert hat, die zuvor seine Wohnungstür aufgebrochen hatten. Der Angeklagte erklärt das am Montag erneut mit einer Panikreaktion und seiner...