Aus dem Hohen Hain ins heimische Wohnzimmer: Limbach-Oberfrohna lädt zum Weihnachtsbaumfällen ein

Unter hunderten Bäumen kann am Samstag der passende Weihnachtsbaum ausgewählt werden. Die Aktion soll den Wäldern zugute kommen.

Wer noch keinen Weihnachtsbaum hat, bekommt am 9. Dezember in Limbach-Oberfrohna die Gelegenheit, den perfekten Baum zu finden. Zwischen 9 und 13 Uhr laden die Stadt und die Forstbetriebsgemeinschaft Westsachsen zum Weihnachtsbaumschlagen in den Hohen Hain ein. Auf einer eigens für diesen Zweck gepflanzten Blaufichten-Fläche kann jeder, der sich...