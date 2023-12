Aus für Neubau am Konkordiapark: Wie geht es weiter mit der Skaterhalle?

Nach der Absage für ein großes Roll- und Funsportzentrum hat die Skaterszene ein Problem: Sie muss ihre derzeitige Halle bald räumen. Nun wurde ein Alternativ-Standort gefunden – dennoch gibt es Kritik.

Wer bei trockenem Wetter am Konkordiapark unterwegs ist, für den ist es nicht zu übersehen: Die Sportarten Skaten, BMX oder Scooter erfreuen sich auch in Chemnitz großer Beliebtheit. Ein wetterfestes Domizil findet die Szene derzeit nur in der Druckbude, einer mehr als 15 Jahre alten Skaterhalle auf dem Gelände der Schönherrfabrik, die zu...