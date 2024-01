Schönherrfabrik in Chemnitz: Die nächste Etappe wird eine Hausnummer größer

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die vor 30 Jahren begann. Heute überrascht das Areal an der Chemnitz durch seinen Branchenmix. Weitere Gebäude werden in diesem Jahr saniert. Was wird mit den Gienanth-Hallen?

Mehr als 100 Betriebe mit über 700 Mitarbeitern haben in den vergangenen 30 Jahren in der Schönherrfabrik bereits ihren Platz gefunden. Die Büros sind voll, neue Unternehmen haben bereits an der Tür von Steve Tietze angeklopft. Der Geschäftsführer ist mit Architektin Kerstin Bochmann gerade dabei, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Ein... Mehr als 100 Betriebe mit über 700 Mitarbeitern haben in den vergangenen 30 Jahren in der Schönherrfabrik bereits ihren Platz gefunden. Die Büros sind voll, neue Unternehmen haben bereits an der Tür von Steve Tietze angeklopft. Der Geschäftsführer ist mit Architektin Kerstin Bochmann gerade dabei, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Ein...