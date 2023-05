Aus Liebe zu historischen Fahrzeugen: 38-Jähriger stellt erstes Oldtimertreffen in Limbach-Oberfrohna auf die Beine

Philipp Ohme veranstaltet das erste Oldtimertreffen in Limbach-Oberfrohna. Und möchte damit einen Ort zum Austausch schaffen. Denn mit seiner Freude an Oldtimern ist er in der Stadt nicht allein.

Als Philipp Ohme als Student seinen weinroten Renault kaufte, war er froh, überhaupt ein Auto zu besitzen. Mittlerweile ist der Renault 34 Jahre alt und steht noch immer in Ohmes Garage. Für ihn ist er inzwischen mehr als nur eine schöne Erinnerung. Vielmehr ist der Renault zu einem Hobby geworden. Denn Philipp Ohme begeistert sich für Oldtimer. Als Philipp Ohme als Student seinen weinroten Renault kaufte, war er froh, überhaupt ein Auto zu besitzen. Mittlerweile ist der Renault 34 Jahre alt und steht noch immer in Ohmes Garage. Für ihn ist er inzwischen mehr als nur eine schöne Erinnerung. Vielmehr ist der Renault zu einem Hobby geworden. Denn Philipp Ohme begeistert sich für Oldtimer.