Außergewöhnliches Konzert zum Stadtfest in Burgstädt

Wer weder Schlager noch Stimmungsmusik mag, für den hält Kantor Benjamin Müller etwas Besonderes bereit. In der Stadtkirche erklingen am Sonntag zwei Instrumente, die sonst solo unterwegs sind.

Rummel, Partymusik, Lasershow: Am Freitag wird das Stadtfest auf dem Markt in Burgstädt eröffnet. Drei Tage lang werden hunderte Besucher erwartet. Wer es indes etwas ruhiger mag, den lädt Kantor Benjamin Müller am Sonntag um 17 Uhr zu einem außergewöhnlichen Konzert in die Stadtkirche ein. Warum außergewöhnlich? „Es erklingt Musik für...