Ausstellung zum Chemnitzer Modell: Wie könnte die zukünftige Bahnverbindung zwischen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz aussehen?

Wie könnte Limbach-Oberfrohna künftig per Schienenverkehr an Chemnitz angebunden sein? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Ausstellung, die ab dem 1. August am Freizeitbad „Limbomar“ zu sehen ist. Neben einem Überblick über den Planungsprozess zum sogenannten Chemnitzer Modell, Stufe 4 zeigt die Ausstellung auch die mögliche...