Auto macht sich selbstständig - Frau bei Rettungsversuch schwer verletzt

Tragisches Ende einer Autofahrt: In einer ansteigenden Grundstückszufahrt an der Garnsdorfer Hauptstraße in Lichtenau hat sich am Donnerstagnachmittag ein Auto selbstständig gemacht und ist rückwärts gerollt. Dabei kollidierte der Pkw Mitsubishi mit einem Brückengeländer. Die 37-jährige Autofahrerin wurde beim Versuch, das Auto anzuhalten,...