Bahnstrecke von Chemnitz ins Erzgebirge gesperrt: Wie der Schienenersatzverkehr mit Bussen funktioniert

Weil die Zugstrecke gebaut wird, müssen Fahrgäste in den Bus umsteigen. In Erfenschlag ist auch das nicht möglich. Wegen einer Straßenbaustelle in Einsiedel kommt kein Bus in den Nachbarort durch.

Seit 13 Jahren fährt Silvio Müller Bahn. Von seinem Wohnort Einsiedel Seit 13 Jahren fährt Silvio Müller Bahn. Von seinem Wohnort Einsiedel