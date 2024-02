Bauarbeiten in drei Stadtteilen: Versorger Eins baut Fernwärme in Chemnitz aus

Das Unternehmen investiert rund sechs Millionen Euro und lässt neue Rohre für die Wärmeversorgung verlegen. An diesen Stellen wird in diesem Jahr gearbeitet.

Rund 68.000 Haushalte in Chemnitz sind bereits an die Fernwärmeversorgung angeschlossen. In den kommenden Jahren sollen es noch einige mehr werden. Energieversorger Eins plant für dieses Jahr Anschlüsse in drei Stadtteilen: im Lutherviertel, im Zentrum am Brühl und auf dem Sonnenberg. Das kündigt das Unternehmen an.