Bauernprotest in Chemnitz: Landwirte verteilen Flyer auf dem Markt und Brückenstraße bleibt stundenlang gesperrt

Die Straße im Zentrum von Chemnitz ist auch am Dienstag Ziel der Bauernproteste. Zehn Landmaschinen versperren die Straße vor dem Marx-Monument.

Den zweiten Tag in Folge haben die Bauernproteste in Chemnitz für Behinderungen im Straßenverkehr und bei Bussen gesorgt – allerdings in deutlich geringerem Maß als noch am Montag. Blockierte Autobahnauffahrten gab es im Stadtgebiet nach Angaben der Polizei keine.