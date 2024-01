Bauernproteste in Chemnitz: Behinderungen jetzt auch auf wichtigen Transitverbindungen

Mittlerweile wurden für mehrere wichtige Bundesstraßen und den für den Transitverkehr bedeutenden Südring Aktionen angemeldet. Auch Bus und Bahn richten sich auf Behinderungen ein.

Bei den ab Montag geplanten Protesten könnte es in Chemnitz zu umfangreicheren Verkehrsbehinderungen kommen als zunächst erwartet. Zusätzlich zu den bereits vor Tagen angekündigten Demos an Autobahnauffahrten, an der B 173 und später in der Innenstadt wurde am Wochenende ein weiterer Demonstrationszug angezeigt. Er soll über zwei wichtige...