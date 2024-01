Bauernproteste und ihre Auswirkungen in Chemnitz: B 173 in beide Richtungen blockiert

Im Stadtgebiet kommt es zu ersten Beeinträchtigungen. Die CVAG meldet zudem, dass zum Teil Busse nicht durchkommen. Auch auf Bundesstraßen wie vom Erzgebirge Richtung Chemnitz werden Behinderungen und Blockaden gemeldet. Autobahnzufahrten an A 4 und A 72 blockiert.

