Bauland für Eigenheime: Mühlau verkauft günstig an junge Familien

Am Anton-Günther-Weg in Mühlau gibt es eine Reihe von Wohnhäusern. Ehemalige gepachtete Gartengrundstücke, die in der Mitte des Fotos zu sehen sind, sollen jetzt mit Eigenheimen bebaut werden. Ein Wohnhaus gegenüber entsteht zurzeit. Bild: Toni Söll