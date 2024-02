Baum am Paul-Fritzsching-Platz in Limbach-Oberfrohna weg: Was hat es mit der spontanen Fällung auf sich?

Am Montag wurde ein großer Baum am Rande der kleinen Parkanlage gefällt. Bei Anwohnern stieß das auf Verwirrung. Nun nennt die Stadt Gründe für den kurzfristigen Eingriff.

Die Überraschung war groß als am Montag ein großer Baum am Paul-Fritzsching-Platz in Limbach-Oberfrohna gefällt wurde. Bei Facebook äußerten Anwohner ihren Unmut darüber. „Ich bin fassungslos und wütend. In meiner Kindheit war es ein ganz kleines Bäumchen und wir Kinder haben beim Spielen immer aufgepasst, dass dem Baum nichts...