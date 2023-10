Bauverstöße in Chemnitz-Glösa: Das sagt die Stadtverwaltung

In einer Eigenheimsiedlung am Stadtrand wurden Bauten entdeckt, die laut einer Behörde dort nicht hingehören. Ein Versuch der Stadt, die Missstände zu klären, schlug fehl. Sie will Gespräche führen.

Nachdem Verstöße gegen Bauvorschriften im Eigenheimgebiet an der Walter-Meusel-Straße in Glösa entdeckt wurden, ist das weitere Vorgehen der Stadtverwaltung unklar. Im Ausschuss für Stadtentwicklung hatten Stadträte knapp gegen eine Änderung des Bauplanes für die Siedlung gestimmt. Damit wären nach dem Willen der Stadt die Verfehlungen...