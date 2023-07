Bei Festnahmeversuch in Chemnitz: Mutmaßlicher Dealer beißt Polizisten

Die Festnahme eines verurteilten Dealers in Chemnitz ist eskaliert. Am Mittwochabend versuchten zwei Polizisten, den Mann in seiner Wohnung an der Augustusburger Straße zu verhaften. Gegen den 31-jährigen Deutschen bestand ein Haftbefehl, weil er eine dreimonatige Haftstrafe wegen Drogendelikten antreten soll.