Bei roter Ampel über die Straße: Fußgängerin vor Sachsenallee in Chemnitz verletzt

An der Kreuzung Dresdner Straße/August-Bebel-Straße hat es am Dienstagabend einen Unfall gegeben. Augenzeugin klärt zum Unfallhergang auf.

In der Dämmerung am Dienstagabend hat sich an der Kreuzung Dresdner Straße/August-Bebel-Straße in der Nähe des Einkaufszentrums Sachsenallee ein Unfall ereignet. Die Polizei bestätigte, dass es zu einer Kollision zwischen einem Toyota und einer Fußgängerin gekommen ist. Die 64-jährige Fußgängerin sei bei dem Zusammenprall verletzt...