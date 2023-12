Berufsfeuerwehr Chemnitz unterstützt Kameraden der ukrainischen Stadt Melitopol

Am Nikolaustag wurde ein Löschfahrzeug übergeben. Am Donnerstag tritt das Fahrzeug seinen Weg in die Ukraine an. Gefahren wird es von einem Mann, der selbst vor dem Krieg flüchtete.

Die Berufsfeuerwehr Chemnitz hat im Beisein von Oberbürgermeister Sven Schulze ein Löschfahrzeug an die Feuerwehr der besetzten ukrainischen Stadt Melitopol übergeben. Abgeholt wurde das Fahrzeug am Nikolaustag von Mykahilo Veremenko. Veremenko ist seit dem Frühjahr in Deutschland. Als Vater von drei Kindern durfte er die Ukraine nach...