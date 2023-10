Bevor Diebe kommen: Siedlerverein Auerswalde holt sich Hilfe

In der Gemeinde Lichtenau sind im vergangenen Jahr mehr Straftaten verübt worden als im Vorjahr. Die Anzahl der Einbrüche ist jedoch gering. Trotzdem kommt die Polizei jetzt nach Auerswalde.

Auch wenn die Zahlen in den vergangenen Jahren zurückgegangen sind, finden in Deutschland immer noch rund sechs Einbrüche pro Stunde statt. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik hervor. In der Gemeinde Lichtenau sind im vergangenen Jahr mehr Straftaten verübt worden als im Vorjahr. Aber das Gros sind nicht Einbrüche, sagt Steffen Wolf vom...