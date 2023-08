Blitzer geht scharf: Vorsicht an Chemnitzer Kreuzung

Das Gerät in der Innenstadt überwacht schon seit mehreren Wochen die Geschwindigkeit. Nun wird es auch Rotlichtverstöße ahnden.

Der neue Blitzer an der Kreuzung vor dem Archäologiemuseum in der Innenstadt kontrolliert künftig auch Rotlichtphasen. Die Anlage, die im Frühjahr aufgestellt worden war und seitdem Tempoverstöße dokumentiert, wurde am Dienstag erfolgreich geeicht, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Messanlage überwacht grundsätzlich die Bahnhofstraße in...