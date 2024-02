BMW liefert sich in Limbach-Oberfrohna Verfolgungsjagd und knallt in parkende Autos

Szenen wie aus Alarm für Cobra 11: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Im Auto saßen Teenager.

Limbach-Oberfrohna.

Als die Polizei in der Nacht auf Dienstag in Limbach-Oberfrohna ein Auto zur Verkehrskontrolle anhalten wollte, raste das Auto davon, die Polizei hinterher. Der blaue 5er-BMW fuhr zuerst die Peniger Straße Richtung Am Hohen Hain entlang, bog dann in die Kellerwiese ein. Schließlich überfuhr er zuerst einen Bordstein und knallte dann in drei parkende Autos. Sachschaden: 13.500 Euro. Ein Teil der Insassen floh. Einer der Drei konnte fliehen, einen 18-Jährigen stellte die Polizei. Der Dritte, ein 17-Jähriger, blieb im Auto sitzen. Wer das Auto fuhr, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 03765 500 entgegengenommen. (lmanz)