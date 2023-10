Bombendrohung an Chemnitzer Oberschule

Montagmorgen rückte die Polizei mit Spürhunden an der Oberschule Am Körnerplatz an. Am Vortag war eine Bombendrohung eingegangen. Der Schulleiter hatte den Unterricht bereits abgesagt. Es war nicht die einzige Schule.

