Brandstiftung auf Reiterhof in Oberlichtenau: Betreiber hat einen Verdacht

Zwei Mal brannte es in der Nacht zu Sonntag auf dem Reiterhof. Vieles deutet auf Brandstiftung hin. Offenbar gab es noch weitere Stellen, an denen gezündelt wurde. Was Polizei und der Mitinhaber Marko Häsler sagen.

Ruhig ist es am Montagmorgen auf der Reitanlage im Lichtenauer Ortsteil Oberlichtenau. Pferde grasen auf den Koppeln. Ein Mitarbeiter kehrt die Ställe aus. Eine Reiterin führt ihr Pferd von einem der Ställe auf die benachbarte Wiese. Kaum etwas deutet daraufhin, dass sich Mitarbeiter und Tiere der Reitanlage am Wochenende gleich mehrfach in...