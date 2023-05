Brauchen wir mehr gute Nachrichten? Tagesschausprecher über Glück, Gendern und einen panischen Zeitgeist

Constantin Schreiber ist eines der Gesichter der Tagesschau um 20 Uhr. Auch ihm wurden negative Meldungen - oder das, was sie mit uns machen - zuviel. Also fing er an, glücklich sein zu trainieren.

Chemnitz. Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern, Trauzeugen-Affäre um Graichen und Habeck, Trump wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt ... Ein Großteil der Nachrichten, die Susann Daubner am Mittwochabend verlas, zeugten nicht gerade von einer guten Welt. Dass Daubner an diesem Abend die Hauptnachrichten in der ARD moderierte, hatte vielleicht auch etwas damit zu tun, dass ihr Kollege Constantin Schreiber in Chemnitz auf einer kleinen Bühne in der voll besetzten Villa Esche saß. Der 43-Jährige ist seit 2021 einer der Tagesschau-Sprecher. Die Ereignisse des Tages in 15 Minuten für im Schnitt rund zehn Millionen Menschen an den Fernsehapparaten - das ist die Tagesschau um 20 Uhr.

Nachrichten verlas Schreiber in Chemnitz keine. Die Tagespolitik blieb an diesem Abend außen vor. Und trotzdem drehte sich vieles um Nachrichten, ums Nachrichtenmachen und auch darum, was eigentlich ein Tagesschau-Sprecher vor Dienstbeginn um 18.30 Uhr so macht (dazu später mehr).

Wenn ein "Guten Abend" zum Statement wird

Zunächst zu dem Punkt, an dem Constantin Schreiber beinahe die Fassung verlor. Es war der 26. Februar 2022. Der dritte Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Eigentlich wünscht Constantin Schreiber am Ende einer jeder Tagesschau den Zuschauern "einen schönen Abend". An diesem Tag fand er das zynisch, wie er im Gespräch Sascha Aurich, stellvertretender Chefredakteur der "Freien Presse", erzählte. Die ganze Nachrichtensendung sei düster gewesen. Aus dem "schönen Abend" wurde nur ein "guter Abend". Das höchste der Gefühle in diesem Moment für Schreiber.

Zum ersten Mal in seiner journalistischen Laufbahn habe er gemerkt, dass ihm Nachrichten auf die Stimmung schlagen. Also schrieb er ein Buch. "Glück im Unglück: Wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe " heißt es. Und das brachte den Mann, den viele nur mit Anzug und Krawatte aus den Nachrichten kennen, in die Stadt. Vorgelesen hat er keine Zeile. Ums Glück und wie man es lernen kann, sprach er ohne abzulesen. Er erzählte vom Freundlichkeitstag, selbstlosem Helfen (Blutspenden zum Beispiel), Natur, Familie, Humor und Ehrfurcht (die übrigens kaum erlernbar ist).

Unter Weltuntergang geht es gar nicht mehr

Er plädierte dafür, das Handy auch mal beiseite zu legen. Den Algorithmen von Social Media gezielt zu entfliehen. Dabei sprach er auch von einem "panischen Zeitgeist", wie er ihn empfindet. Unter Weltuntergang geht es gar nicht mehr, so sein Eindruck. Soziale Medien und Onlinemedien spielen aus seiner Sicht dabei eine wichtige Rolle. Der Konsument ist selbst nicht mehr Herr der Auswahl, sondern bekomme immer mehr schlechte Nachrichten in den Feed gespült. Dabei seien die Nachrichten im Grunde so schlecht wie immer schon. "Es ist nicht der richtige Weg, die Nachrichten besser zu machen, weil die Welt schlecht ist."

Das, was es obendrauf zur kleinen Anleitung zum Glücklichsein gab, war vielleicht für viele der Gäste auch ein wichtiger Grund, warum sie da waren. Einen Einblick in die Tagesschau. Dienstbeginn ist zwischen 18.30 und 18.45 Uhr. Umziehen, Maske, Stellprobe. Nur 15 bis 20 Minuten vor Beginn der Sendung liegen die Texte vor. "Es bleibt gerade Zeit, sie ein- bis zweimal durchzusprechen." Unaussprechliche Namen bleiben ein Berufsrisiko. Dann geht es los. Gong. Erst während die Sendung läuft, kommen die letzten Beiträge rein, so Schreiber.

Das Wichtigste aus der Welt in 15 Minuten

Auch er sieht sie meist dann zum ersten Mal. "15 Minuten sind verdammt kurz, um die Welt abzubilden." 18.30 Uhr ist für ihn Dienstbeginn. Gegen Mitternacht sei er wieder zu Hause. Ein Gast wollte wissen, was er denn davor macht. Bücherschreiben zum Beispiel oder die Tochter zum Reiten bringen. Applaus gab es auch. Vor allem als zwischendurch Gendern zum Thema wurde. "Wir gendern in der 20-Uhr-Tagesschau nicht." Das finde er gut. Die Menschen sollen so angesprochen werden, wie sie im Alltag sprechen. Und die Mehrheit der Zuschauer gendere eben nicht. Sein Handy lässt er nun immer öfter in der Tasche. Schlechte Nachrichten gibt es immer noch. Glücklich sein kann man trotzdem. (aed)