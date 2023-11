Bundeswehr-Orchester möchte Limbacher Jugend unterstützen

Bei einem Benefizkonzert am 23. November soll Geld für die Jugendarbeit gesammelt werden. In welche Projekte sollen die Erlöse fließen?

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt wird auch in diesem Jahr bei einem Benefizkonzert in Limbach-Oberfrohna Geld für einen guten Zweck sammeln. Bereits seit 20 Jahren findet das Benefizkonzert statt. In diesem Jahr sollen die Erlöse dem Förderverein für offene Jugendarbeit zugutekommen. Dieser betreibt das Jugendhaus in Rußdorf, den Jugendclub...