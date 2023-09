Buntmetall-Diebe kamen mit dem Fahrrad: Polizei schnappt Duo in Chemnitz

In Siegmar wurden am Samstag zwei mutmaßliche Diebe gestellt und verhaftet. Sie hatten sich in den frühen Morgenstunden in einem Mehrfamilienhaus zu schaffen gemacht.

Einbruchswerkzeug, ein Fahrrad samt Anhänger und ein leer stehendes Mehrfamilienhaus in Chemnitz Siegmar: Das ist das kuriose Setting eines Falls des besonders schweren Diebstahls in der Stadt. Und so trug es sich laut Polizei am Wochenende zu: Zeugen haben am frühen Samstagmorgen bemerkt, dass sich mehrere Personen in einem unbewohnten...