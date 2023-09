Burgstädt feiert noch bis Sonntag und darüber hinaus – Party, Kultur, Rummel und vieles mehr

Das Stadtfest ist in vollem Gange. Höhepunkt am Sonntag wird eine Joe-Cocker-Tribute-Show sein. Und auch am Samstagabend wird einiges geboten.

Noch das ganze Wochenende lädt das Burgstädter Stadtfest seine Besucher zum Feiern ein. Bei bestem Spätsommerwetter begann das dreitägige Fest am bereits am Freitagabend mit einem Bierfassanstich durch Bürgermeister Lars Naumann, bevor zwei Partybands für Stimmung und ausgelassene Feierlaune bis spät in die Nacht sorgten.