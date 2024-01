Burgstädt: Rathaus, Wettinhain und Stadtkirche leuchten wieder

In Burgstädt erstrahlen die Wahrzeichen wieder in der Nacht. Doch was steckt hinter dieser Entscheidung der Stadt? Und was wird abgeschaltet?

Die drei Wahrzeichen von Burgstädt, Taurasteinturm, Rathaus und Stadtkirche, werden nachts wieder beleuchtet. „Bis auf Weiteres unbefristet", sagt Bürgermeister Lars Naumann auf Nachfrage. Aus Kostengründen war vor zwei Jahren auf die Bestrahlung verzichtet worden. Das sind je fünf Scheinwerfer im Wettinhain und Rathaus und vier...