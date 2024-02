Carsharing: Chemnitz bleibt hinter Leipzig und Dresden weit zurück

Der in Mitteldeutschland dominierende Anbieter Teilauto zählt in Leipzig 37.000 und in Dresden 20.500 Kunden. Auch in Chemnitz als drittgrößte Stadt Sachsens kamen neue Nutzer dazu.

Teilauto ist in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt der dominierende Anbieter für Carsharing. Neben den großen Städten kommen immer mehr kleinere hinzu, 2023 waren es Annaberg-Buchholz und Markranstädt. In Chemnitz gibt es 50 Fahrzeuge an 45 Stationen, teilt der Anbieter in seiner jüngsten Jahresstatistik mit.