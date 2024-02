Casting in Chemnitz: Welches Kind hat Talent fürs TV?

Talent-Scouts suchen in dieser Woche Menschen jeden Alters, die Lust haben, als Kleindarsteller und Komparsen im Fernsehen aufzutreten. Für ein besonderes Projekt werden explizit Kinder gesucht.

Wer beim Blick in den Fernseher denkt, „das kann ich auch!“, der sollte am 16. oder 17. Februar zwischen 14 und 19 Uhr in die „Sachsen-Allee“ gehen. Dort werden Talent-Scouts ihr Equipment aufbauen und genau hinschauen, wer wirklich das Zeug für einen Einsatz vor der Kamera hat.