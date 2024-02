TV-Casting in der Sachsen-Allee: Hunderte Chemnitzer nutzten Chance auf Fernsehkarriere

Für die Talent-Scouts, die am Wochenende in Chemnitz nach neuen Schauspielern suchten, war das Casting ein Erfolg. Mehr als 200 Bewerber waren vor Ort.

Am vergangenen Freitag und Samstag suchten die Talent-Scouts der UFA-Base in Chemnitz nach neuen TV-Stars. Egal ob mit oder ohne Schauspielerfahrung: wer überzeugt, könnte bald in Serien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (RTL), „Alles was zählt“ (RTL), „Die Eifelpraxis“ (ARD) oder „Ein starkes Team“ (ZDF) mitspielen.