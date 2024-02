Elton-Doppelgänger aus Chemnitz: „Wenn ich Zeit zum Fernsehen habe, wird immer Elton geguckt“

Enrico Porsche hat sich beim UFA-Casting für eine Rolle im TV beworben. Er sieht TV-Moderator Elton zum Verwechseln ähnlich. Inzwischen wurde er sogar schon beim Bäcker erkannt.

Enrico Porsche beschreibt sich selbst als lustig, hilfsbereit und kinderlieb. „Mit mir kann man Spaß haben, aber auch ernste Gespräche führen. Ich kann gut zuhören und helfe gern Leuten“, erzählt er. Der 45-Jährige stand Anfang Februar in der Sachsen-Allee und sprach beim Casting der UFA-Base vor. Er will ins Fernsehen und am liebsten...