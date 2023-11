Chemikalien auf Chemnitzer Kaßberg gesprengt: Evakuierung aufgehoben

Der Fund großer Mengen teils explosiver Chemikalien in der Wohnung eines Toten hat für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Mehrere Häuser wurden evakuiert, da ein Teil des Fundes vor Ort unschädlich gemacht werden musste.

Ein Großeinsatz hatte am Freitagnachmittag auf dem Chemnitzer Kaßberg begonnen. Die Polizei hatte am Vortag einen Toten in einer Wohnung gefunden. Bei dem Einsatz stießen die Beamten auf massenhaft Chemikalien - einige davon gefährlich. Der Liveticker zum Nachlesen.