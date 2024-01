Chemnitz: 17-Jährige im Bus sexuell belästigt

Ein Unbekannter berührte Jugendliche in der Linie 32 im Gesicht, am Bein und am Gesäß. Videoaufnahmen sollen Klarheit über mutmaßlichen Täter bringen.

Chemnitz.

Eine 17-Jährige ist offenbar in einem Linienbus sexuell belästigt worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Tat am Mittwoch, 3. Januar in der Linie 32 Richtung Omnibusbahnhof. Kurz nach 15 Uhr stieg die Jugendliche in den Bus. Aus einer Gruppe von fünf jungen Männern beziehungsweise Jugendlichen heraus sei sie von einem der Unbekannten im Gesicht, am Bein und am Gesäß gegen ihren Willen berührt worden. Einer beleidigte sie. Ermittelt wird wegen sexueller Belästigung in Tateinheit mit Beleidigung. Zur Klärung der Identität sollen Videoaufnahmen aus dem Bus analysiert werden. Zudem sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Geschehen und den Beteiligten machen können. Ruf: 0371 387102. (aed )