Chemnitz-Center: Neue Lidl- und Edeka-Filialen eröffnen in dieser Woche

Zehn Monate nach der Schließung des Marktkaufs am Einkaufszentrum gibt es bald wieder Lebensmittelmärkte am Standort. Haben die anhaltenden Streiks in Großlagern Auswirkungen auf die Eröffnung?

Der Termin steht. Ab Donnerstag hat Chemnitz zwei neue Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel. An diesem Tag werden die Filialen von Edeka und Lidl im Chemnitz-Center eröffnet. Die Kombination aus Discounter und Supermarkt ist mittlerweile gängig – auch in Chemnitz. Im Vita-Center beispielsweise sind Aldi und Rewe zu finden. Auch an der...