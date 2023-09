Chemnitz: Crash mit Polizeiauto an Ampel auf Zschopauer Straße

Der Mannschaftswagen war offenbar mit Blaulicht unterwegs, als er mit einem Pkw an einer Ampelkreuzung zusammenstieß. Nicht der erste derartige Vorfall.

Chemnitz.

Auflauf am Dienstagmittag an der Ecke Zschopauer- und Moritzstraße. Die Feuerwehr bindet ausgelaufene Betriebsmittel auf dem Asphalt, ein Rettungswagen und Polizeifahrzeuge sind vor Ort. Schaulustige stehen da. Eines der Polizeiautos, ein Mannschaftswagen, ist in den Unfall verwickelt, der sich zwischen 12.30 und 12.45 Uhr unweit der Einmündung zur Bahnhofstraße ereignet hat. Das zweite beteiligte Auto: ein Audi. Den Schäden an den Fahrzeugen nach zu beurteilen, war der Zusammenstoß heftig. Zur Ursache und ob es Verletzte gab - dazu ist offiziell noch nichts bekannt. Augenzeugen berichten vor Ort, dass der Audi-Fahrer von der Moritzstraße nach links stadteinwärts auf die Zschopauer Straße abbiegen wollte und vermutlich das Signal des Polizeiwagens, der stadtauswärts unterwegs war, nicht mitbekommen habe. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.