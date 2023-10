Chemnitz im Wandel: Wie eine Stadt attraktiver werden kann

Dirk Fellendorf ist Architekt. Und er hat einen Traum für seine Heimatstadt Chemnitz: die Barrieren aufzubrechen, welche das Zentrum durchziehen.

Dieses Haus war einmal und ist immer noch: eine sichere Bank. Hier am Chemnitzer Falkeplatz hat eine Filiale der Deutschen Bank ihren Sitz - und einer, auf den man bauen kann: der Architekt Dirk Fellendorf, geboren 1977 in Karl-Marx-Stadt. Das Gebäude, in dem seine Firma residiert, ist symptomatisch für die Vergangenheit, die Gegenwart und...