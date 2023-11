Chemnitz: McDonald’s an der Zentralhaltestelle vor der Schließung

Die Filiale des Fast-Food-Unternehmens in der Innenstadt soll überraschend bereits am Sonntag das letzte Mal geöffnet haben. Was der Eigentümer der Immobilie dazu sagt.

Die McDonaldʾs-Filiale an der Chemnitzer Zentralhaltestelle soll schließen. Und zwar offenbar bereits am kommenden Sonntag, den 19. November. Die Fast-Food-Kette selbst reagierte auf eine entsprechende Anfrage am Freitag noch nicht. Doch der Eigentümer der Immobilie bestätigte den Auszug des Mieters. Die McDonaldʾs-Filiale an der Chemnitzer Zentralhaltestelle soll schließen. Und zwar offenbar bereits am kommenden Sonntag, den 19. November. Die Fast-Food-Kette selbst reagierte auf eine entsprechende Anfrage am Freitag noch nicht. Doch der Eigentümer der Immobilie bestätigte den Auszug des Mieters.