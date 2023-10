Chemnitz: Nach den „Wooosn“ ist vor dem Après-Ski

Das Chemnitzer Oktoberfest hat Tausende Besucher angelockt. Der Kurzzeit-Club im ehemaligen Luxor-Café soll auch in der Weihnachtszeit bespielt werden. Was der „Wooosn“-Macher sonst noch alles vor hat.

Die „Wooosn“, die Chemnitzer Antwort auf das Oktoberfest in München, sind gerade erst vorbei, da ist Henrik Bonesky irgendwie schon in Weihnachtsstimmung. Wer Partygästen etwas bieten möchte, ist immer am Organisieren. Und so denkt der Veranstalter, Uferstrand-Betreiber und „Wooosn“-Macher bereits über Feuerzangenbowle und Glühwein...