Chemnitzer "Wooosn": Dirndl, Lederhosen und Stimmung ab der ersten Minute

Das Oktoberfest der Stadt lockt am Wochenende Hunderte bis Tausende an. Allein am Freitag feierten knapp 1000 Menschen im Partyzelt. Ohne traditionell bayrische Kleidung kommt kaum einer. Und das lassen sich vor allem Frauen auch einiges kosten.

Ein riesiges Zelt, sechs Fässer Bier in Reihe geschaltet, eine Liveband, Brezel und Hunderte Menschen in Dirndl oder Lederhose: Das sind die Chemnitzer "Wooosn" - zumindest in Kurzfassung. Seit Anfang des Monates wird immer donnerstags bis samstags auf dem Hartmannplatz gefeiert. Am Freitag kamen knapp 1000 Menschen, auch der Samstag ist so gut...