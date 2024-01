Chemnitz: Nachwuchstalente spielen beim Neujahrskonzert

Die Musikschüler musizieren am 12. Januar in der Kreuzkirche. Als Organisator steht der Lions Club Chemnitz-Rabenstein dahinter, der einen guten Zweck verfolgt.

Der Lions Club Chemnitz-Rabenstein lädt am 12. Januar 2024 um 18 Uhr zu einem Neujahrskonzert in die Kreuzkirche auf dem Kaßberg ein. Das Benefizkonzert wird von Schülern der Städtischen Musikschule und der Musikschule am Thomas-Mann-Platz gestaltet, die damit eine gute Gelegenheit erhalten, ihr Können zu präsentieren. Der Erlös aus dem...