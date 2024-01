Chemnitz: Seniorin schwerverletzt nach Sturz in Straßenbahn

Die 80-Jährige war mit Rollator eingestiegen und auf dem Weg zum Sitzplatz.

Die Fahrt mit einer Straßenbahn in Chemnitz endete für eine Seniorin folgenschwer. Laut Polizei war die 90-Jährige mit Rollator an der Haltestelle Haydnstraße in eine auf der Stollberger Straße landwärts fahrende Bahn eingestiegen und auf dem Weg zu einem Sitzplatz gestürzt. Offenbar war die Fahrerin (56) der Straßenbahn bereits...